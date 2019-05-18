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Van'da araçtan 45 kilo 240 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan gelen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir aracın şasesine gizlenmiş 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Van'da araçtan 45 kilo 240 gram eroin çıktı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan gelen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir aracın şasesine gizlenmiş 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Ankara İstihbarat Komutanlığı'ndan özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri ile ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, sürücüsünün adı ve plakası belirlenen araç takibe alındı. Araç, Başkale ilçesi Ekecek Mahallesi'ne geldiğinde durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği 'Devran' ile yapılan aramada, aracın şasesine gizlenmiş 96 paket içinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Van'da araçtan 45 kilo 240 gram eroin çıktı

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