Van'da aranan cinayet zanlısı yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'da Bahçıvan Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde çıkan kavgada yaralanan M.Ö, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin giriş, çıkış ve çevre güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.
Ekipler, cinayet zanlısı olduğu belirlenen S.E'yi operasyonla gözaltına aldı, kavgada kullandığı bıçağı ele geçirdi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
S.E'nin sorgusunda, inşaat işleri yapan maktulü alacak verecek meselesi yüzünden bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi.
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