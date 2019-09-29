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Van’da arazi kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.Olay, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Muradiye ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müştak H. (35), İslam H. (29), İbrahim H. (41) ile Alihan H. (59), Jiyan H. (14) isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ateşli silahla yaralanan Alihan H., kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken silahla ayağından yaralanan Müştak H. isimli şahis ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın haber verilmesi üzerine mahalleye giden Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alıp kavgaya karışan şüphelilerden İbrahim H., İslam H. ve Jiyan H. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin Adaklı Mahallesi’ndeki evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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