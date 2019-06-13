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Van'da arıcılar 'bal' duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

VAN'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar bu yıl ‘bal’ duasına çıktı.

Van'da arıcılar 'bal' duasına çıktı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar bu yıl ‘bal’ duasına çıktı. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha çok hissettiklerini belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, "Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı biz de arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık" diye konuştu.
Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçtiğimiz yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. İmam eşliğinde Bahçesaray'ın yüksek rakımlı bölgesinde bal duasına çıkan arıcılar, dua okuyup verimli bir sezon geçirmeyi diledi.
Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Bahçesaray'ın tarım ve hayvancılıktan sonra ikinci geçim kaynağının balcılık olduğunu belirterek, "Bugün bütün arıcılarımızla birlikte toplandık. İçinde bulunduğumuz yıl için, ‘ne yapılabilir’ diye konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl kurak bir sezon geçirdik. Küresel ısınmasının etkileri her geçen yıl daha da hissedilir bir duruma geldi. Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı biz de dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık. Amacımız her duada olduğu gibi bizim de Rabbimizden beklentimiz bol bereketli bir sezon geçirip, bu sektördeki insanların yüzlerinin gülmesidir. Umarım dualarımız kabul olur ve verimli bir sezon geçiririz" diye konuştu.

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Van'da arıcılar 'bal' duasına çıktıVan'da arıcılar 'bal' duasına çıktıVan'da arıcılar 'bal' duasına çıktıVan'da arıcılar 'bal' duasına çıktı

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