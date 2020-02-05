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Van’da Art Arda Çığ Felaketi 

05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı. Anadolu Ajansı’na göre yedi kişi kurtarıldı, beş kişiyse hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeye ikinci bir çığ düştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ikinci çığda 26 kişinin öldüğü belirtildi

Van’da Art Arda Çığ Felaketi 

Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı. Anadolu Ajansı’na göre yedi kişi kurtarıldı, beş kişiyse hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeye ikinci bir çığ düştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ikinci çığda 26 kişinin öldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada "Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştü. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02’de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK)ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" dendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada " Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün meydana gelen çiğ düşmesi sonucu, 15 vatandaşımız çığdan etkilenmiş, çığdan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri 13 vatadaşımızı (8 sağ,5 ölü) çığ altından çıkarmış, kayıp olan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verilmiştir.

Söz konusu arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştır. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayın ardından bölgeye hemen Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir” denildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

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