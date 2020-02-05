Van’da Art Arda Çığ Felaketi 

Van-Bahçesaray karayolunda bir minibüs ve iş makinesi çığ altında kaldı. Anadolu Ajansı’na göre yedi kişi kurtarıldı, beş kişiyse hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeye ikinci bir çığ düştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ikinci çığda 26 kişinin öldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada "Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında, 24 saat içinde ikinci kez çığ düştü. Dün çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02’de ikinci bir çığ düştüğü bilgisi alındı. Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 26 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK)ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" dendi.