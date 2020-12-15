HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Van’da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

15.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.Olay İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulunun yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi.

Van’da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.
Olay İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulunun yakınlarındaki bir inşaatta meydana geldi. Olayın yaşandığı inşaatın bekçisi, Ömer Soğukbulak isimli bekçi arkadaşını kendisine yardım etmesi için çağırdı. İnşaata yardıma gelen bekçi Ömer Soğukbulak, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldüDehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü
ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı

Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili açıklama

Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

Komşuların koronavirüs kavgası!

Komşuların ilginç koronavirüs kavgası

Korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı hasarlar bırakabiliyor

Sivas'taki bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Burada hiç koronavirüs vakası görülmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.