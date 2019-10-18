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Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Ünivensitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:
"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

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