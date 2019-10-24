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Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

VAN- Erciş karayolundan askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

VAN- Erciş karayolundan askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Van- Erciş karayolunun 30'uncu meydana geldi. Erciş'ten Van asker taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BA 454 plakalı midibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede el feneri ile yaralı olup olmadığını araştırdı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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