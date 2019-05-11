Van'da aydınlatma lambalarına zarar veren İranlı yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İskele Caddesi'nde 40 aydınlatma lambasına zarar veren İran uyruklu O.F.T. polisin yaptığı takip sonucu yakalandı. O.F.T.'ye 24 bin TL para cezası verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde bir kişinin, aydınlatma lambalarına zarar verdiğinin görülmesi üzerine Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin İran uyruklu O.F.T. olduğu belirlendi. O.F.T. yapılan operasyonla, yakalanıp gözaltına alındı. O.F.T. ifadesinde, Türkiye'ye 2013 yılında yasa dışı yollardan geldiğini, İran'dan gelen sanatçılara Van'da organizatörlük yaptığını, olay gecesi ise alkollü olduğunu ve İskele Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma lambalarına zarar verdiğini itiraf etti. O.F.T. çıkarıldığı adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kamu malına zarar verdiği için 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

