HABER

Van'da aydınlatma lambalarına zarar veren İranlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

VAN'ın İskele Caddesi'nde 40 aydınlatma lambasına zarar veren İran uyruklu O.F.T.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın İskele Caddesi'nde 40 aydınlatma lambasına zarar veren İran uyruklu O.F.T. polisin yaptığı takip sonucu yakalandı. O.F.T.'ye 24 bin TL para cezası verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde bir kişinin, aydınlatma lambalarına zarar verdiğinin görülmesi üzerine Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin İran uyruklu O.F.T. olduğu belirlendi. O.F.T. yapılan operasyonla, yakalanıp gözaltına alındı. O.F.T. ifadesinde, Türkiye'ye 2013 yılında yasa dışı yollardan geldiğini, İran'dan gelen sanatçılara Van'da organizatörlük yaptığını, olay gecesi ise alkollü olduğunu ve İskele Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma lambalarına zarar verdiğini itiraf etti. O.F.T. çıkarıldığı adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kamu malına zarar verdiği için 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PARTNER'Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor''Beren, Kenan’ı değil Efe’yi seviyor'
Şehit annesi oğlunun kabriyle karşı karşıya yaşıyorŞehit annesi oğlunun kabriyle karşı karşıya yaşıyor
Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.