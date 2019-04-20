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Van'da baharda yağan kar yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Van'da baharda yağan kar yolları kapattı

Van'da kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Nisanda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Gürpınar, Çatak ve Başkale ilçelerinde kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Bu arada çiçek açan bazı meyve ağaçları da kar yağışı nedeniyle zarar gördü.

Gürpınar ilçesinde hayvancılık yapan Sevdin Çaksoy, AA muhabirine, bu yıl kış mevsiminin çok uzun sürdüğünü anlatarak, "Geçen yıl bu zamanlar hayvanlar meralarda otluyordu, yaylalara çıkıyorduk. Bu sene geçen yıllara benzemiyor. Kar yağışı devam ediyor." dedi.

Bu arada kentin yüksek kesimlerde kar ve sis etkisini sürdürüyor.

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Bahar kapalı yol kar yağışı kış Van

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