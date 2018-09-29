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Van'da balık festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

"9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında düzenlenen festivalde, vatandaşlara inci kefali ve ayran aşı dağıtıldı

Van'da "9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı" kapsamında "4'üncü Van Balığı Festivali" gerçekleştirildi.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanında düzenlenen festivalde, vatandaşlara Van Gölü aktivistleri öncülüğünde inci kefali ve ayran aşı ikram edildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Tuşba ve Gevaş belediyelerince desteklenen festivale katılanlar, balık yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde yaklaşık 2 bin kişiye 3 ton inci kefali dağıtarak, balığın tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının endemik bir tür olan ve dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini tanıtmak olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Diğer illerden gelen misafirlerimize bu eşsiz lezzeti tattırmak istiyoruz. Her yıl inci kefaline ilgi artıyor. Bu balığın bir özelliği de üremek için uçarak suyun tersine yüzmeleridir. Bunların turizme kazandırılması için farkındalık oluşturmak istiyoruz. Van Gölü çevresinde 14 bin kişi geçimini bu balıkla sağlıyor. Bu festivalle arz ve talebi arttırmayı hedefliyoruz."

Van Gölü aktivisti İnan Bozkayar da balık festivaline vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Şehir içi ve şehir dışından birçok misafir buraya akın etti. Yaklaşık 3 ton balık dağıtıyoruz. Fuara renk kattık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balık festivali inci kefali Van

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