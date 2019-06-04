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Van'da barajlar doldu, çiftçi sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

VAN'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN'da bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle barajlar tamamen doldu. Barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi.

Van'da geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yağışların fazla olması kentte, su ve enerji sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla Erciş ilçesindeki Koçköprü ve Morgedik, Gürpınar ilçesindeki Zernek barajlarında doluluk oranı üst seviyeye ulaştı. Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Barajı ise doluluk oranı yüzde 85'i buldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Nisan ve Mayıs yağışlarından sonra maksimum seviyeye ulaşan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajı'nda taşkın riskine karşı Mayıs ayı ortalarında baraj kapaklarını kontrollü olarak açarak Engil Çayı'na su verilmeye başlandığını belirtti.

Enerji üretimi ve sulamaya olumlu etki sağlayan barajlardaki doluluk oranı özellikle bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Çiftçilikle uğraşan Sulama Birliği eski Başkanı Memet Avcı, Zernek Barajı'nın yaklaşık 30 mahalleye ve bağlı mezralara sulama hizmeti verdiğini söyledi. Avcı, barajdaki doluluk oranının nadiren yaşandığını belirterek, "Şu anda Zernek Barajı maksimum seviyededir. Bu barajların dolması için kar suyu çok önemlidir. Bazı yerlerde halen karın olduğunu söyleyebiliriz. Barajı tehlikeye sokmamak için baraj kapakları açılmış. İnşallah bir zarar vermeden bu doluluk biz çiftçileri hep böyle sevindirir ve her sene böyle doluluk olur" diye konuştu.

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