Van'da basın açıklaması ve oturma eylemlerine 'Shopping Fest' yasağı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan alışveriş festivalinde (Shopping Fest) ile ilgili etkinliklerin yapılacağı güzergahtaki cadde, sokak ve parklarda insan yoğunluğu yaşanacağından dolayı, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinler 2 gün yasaklandı.Yasaklama kararı Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, 15-29 Mart 2019 tarihleri arasında bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Shopping Fest (Alışveriş Günleri ) etkinliğinin 15 Mart 2019 günü Cumhuriyet Caddesi Valilik önünden Soydan kavşağına kadar olan bölgede açılış programı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Söz konusu Shopping Fest etkinliği nedeniyle geçtiğimiz yıllarda ilimize sadece İran'dan 500 bin civarında katılım olduğu, etkinliğin ilimiz için ekonomik, sosyal ve turistik anlamda oldukça fayda sağlayıcı olduğu ve önem arz ettiği, ayrıca etkinliğin yapısı itibariyle oluşacak kalabalıkların da hayatın rutin akışını zorlaştıracağı göz önüne alındığında; söz konusu etkinliğin açılışının yapılacağı ve en yoğun katılımların sağlanacağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde ve etkinliğin yapılacak olduğu yerlerde çeşitli kişi veya gruplar, Siyasi parti ve STK’larca, barışçıl ve suç içermeyen nitelikte dahi olsa da, her türlü basın açıklaması, oturma eylemi, miting, açık hava toplantısı vb. etkinliklerin düzenlenmesinin güvenlik ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a),(c) fıkrası,2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17.Maddesine istinaden 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Şerefiye Mahallesi Dabbaoğlu parkı, Fekiye Teyran(Şehir) Parkı ile Merkez Bankası yanındaki Kent Meydanı, Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı ve girişi ile Sanat Parkı'nda düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi vb. eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

