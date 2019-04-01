Van'da başkanlığı alan HDP'li Ertan: Herkesin başkanı olacağız

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HDP'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, "Demokrasi dediğimiz şey, bütün halkları kapsayacak şekilde ayrımcılık yapmadan eşit, barışçıl bir anlayışın belirlenmesidir. Herkesin belediye başkanı olacağız" dedi.

Van Büyükşehir ve 9 ilçesini alan HDP, seçim kutlaması yaptı. HDP İl binası önünde düzenlenen kutlamalara katılanlar, Kürtçe müzik eşliğinde halay çekerek, sonucu kutlarken, HDP'den Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Bedia Özgökçe Ertan ile Mustafa Avcı, seçim otobüsü üzerine çıkarak, kalabalığa seslendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ertan, HDP'nin başarı elde ettiğnii belirterek, "Mart'ın sonu bahardır demiştik. 1 Nisan'a güzel uyandık. Hep birlikte umutla uyandık. Sizler de çok iyi biliyorsunuz zorlu bir süreci atlattık. Van Büyükşehir Belediyesini, Merkez ilçeleri, büyük ilçeleri aldık. Her biri bikr il büyüklüğünde olan ilçelelerimizi aldık" dedi. Ertan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Demokrasi dediğimiz şey, bütün halkları kapsayacak şekilde ayrımcılık yapmadan eşit, barışçıl bir anlayışın belirlenmesidir. Herkesin belediye başkanı olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Biz demokrasi mücadelemize umut olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, sizlerle başardık.Sizleri bir kez daha kutluyorum."