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Van'da belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Van'da, İpekyolu Belediyesi bünyesindeki şirketle ilişiklerinin kesildiğini iddia eden, aralarında bir şehit çocuğunun da bulunduğu 8 kişi, karara tepki gösterdi - İşçilerden Edanur Arvas: - "İşten çıkarılanların ortak yönü, devletini, bayrağını ve vatanını seven insanlar olmamız"

Van'ın İpekyolu Belediyesinde işten çıkarılmaları yönünde karar alındığını iddia eden, aralarında bir şehit çocuğunun da bulunduğu 8 işçi, karara tepki gösterdi.

Belediye bünyesindeki şirkette çalışırken hukuki gerekçe gösterilmeden ilişiklerinin kesildiğini öne süren işçiler, mağduriyetlere neden olan kararla ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.

İşten çıkarılan Edanur Arvas, yaptığı açıklamada, bir buçuk yıldır belediyenin Kültür ve Sosyal İşler biriminde çalıştığını söyledi.

Seçimlerin ardından yeni yönetimin, görev yerlerini değiştirerek, kendilerine mobbing uyguladığını iddia eden Arvas, şunları kaydetti:

"Mesai çıkışı kart okuttuğumuz sırada hiçbir uyarı, tutanak olmaksızın insan kaynakları personeli tarafından telefonla aranarak belediyeyle ilişiğimizin kesildiği söylendi. İşten çıkarılanların ortak yönü, devletini, bayrağını ve vatanını seven insanlar olmamız. Yeni yönetim tamamen bir yıldırma politikasıyla 'nasıl bıktırabiliriz, nasıl pes ettirebiliriz' diye baskı yaptı. Biz devletimize bağlıyız ve ne olursa olsun ekmek kapısı olarak gördüğümüz yere ihanet etmedik. Ama karşı taraf hiç bir gerekçe, hukuki bir neden göstermeden bizi kapı önüne bıraktı."

Hizmet-İş Sendikası İpekyolu Belediyesi temsilcisi İsmail Alamalı da iki yıldır çalıştığı belediyede toplu iş sözleşmesine rağmen yeni yönetimin işçilerin tüm haklarını kısıtladığını belirtti.

İşçilerin mobbing ve haksız uygulamalara maruz bırakıldığını ifade eden Alamalı, "İşçilere bir kıyım uygulandı. İnsanların ekmekleriyle oynadılar. Elimizden gelen hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bu işten çıkarılma, mobbing uygulamalarını kabul etmiyoruz." dedi.

İşten çıkarıldıkları için mağdur olduklarını belirten Saliha Bahçe ise "İşten çıkarılan bir çok arkadaşımız kredi çekmiş ve borçlanmış. Bunun öncesinde farklı görevlere verilmemize rağmen işimizi yaptık. Asla saygısızlığımız olmadı. Hakkımızda hiçbir tutanak bile yok. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Nazan Karatekin de sözde kadınlara ve annelere değer verdiklerini söyleyenlerin, işten çıkarmalarda en çok kadınlara kıydığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP İpekyolu Belediyesi işten çıkarma

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