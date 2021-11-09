Van’da Beş Yıllık Etkinlik Yasağına Tepki

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında Van’da uygulanmaya başlanan ve 5 yıldır kaldırılmayan eylem ve etkinlik yasağına birçok çevreden tepki geldi. Ortak açıklama yapan 39 kurum, yasağın kaldırılmaması halinde hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

Van’da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar ve siyasi parti temsilcileri, 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana kesintisiz olarak devam eden eylem ve etkinlik yasaklarını görüşmek üzere biraraya geldi. Aralarında Van Barosu, Van-Hakkari Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Van Temsilciliği, KESK Şubeler Platformu, DİSK Genel-İş Van Şubesi, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van-Bitlis-Hakkari Eczacılar Odası, HDP, CHP, SP, Deva Partisi, Gelecek Partisi’nin bulunduğu 39 kurumun temsilcisinin katıldığı toplantıda beş yıldır süren eylem etkinlik yasağı ele alındı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride yasağın Anayasa ve uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulandı. Yasağın sadece muhaliflere uygulandığı vurgulanan bildiride şu görüşlere yer verildi:

”- Van Valiliği tarafından 15 günde bir alınmakta olan eylem etkinlik yasaklarının Anayasa’nın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı" kenar başlıklı 34. Maddesi’ne, AİHS’in Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü başlıklı 11. Maddesi’ne, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesi’ne ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri’ne aykırı ve aynı zamanda yalnızca iktidar partisi ittifakında olmayan kesimlere karşı uygulandığı değerlendirilmiştir.

-Toplanma ve gösteri özgürlüğünün keyfi biçimlerde kısıtlanması, ihlal edilmesi ve zaman zaman topyekun askıya alınması da demokratik yurttaşlık alanını daralttığı ve demokrasiyi tedricen tahrip etmenin yollarından biri olarak kullanıldığı değerlendirilmiştir. “

Bildiride valiliğin yasağı kaldırmaması halinde, bildiriye imza atanların hukuki ve demokratik yollarda mücadele edecekleri vurgulandı.

“Yasak sadece muhaliflere”

Peki, yasak sivil toplum örgütlerini nasıl etkiliyor?Bir süre önce basın açıklaması yapmak isteyen bir gruba polis, bu yasağı gerekçe göstererek, izin vermedi. Grup açıklama yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Açıklamaya katılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Temsilciliği Genel Sekreteri Sevim Çiçek gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan Çiçek, yasağın çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çiçek, yasaklar nedeniyle açık havada hiçbir etkinlik yapamadıklarına dikkat çekti. Yasağın iktidar yanlılarına uygulanmadığını vurgulayan Çiçek, “Anayasal bir hak olduğu halde, mesela toplu iş sözleşmesi yapan sendikalar, herhangi bir konuda çalışma yapamıyor. Kamuoyunu bilgilendirelim diyorsunuz, basın açıklaması yapamıyorsunuz, taleplerinizi paylaşamıyorsunuz. Sivil toplum sesi hiçbir şekilde duyulmaz ve hareket alanı da daraltılmış, altı boşaltılmış bir hale geldi. Açıklama yapmak istediğinizde polisle karşı karşıya geldiğiniz için işkence ve kötü muameleye varan davranışlar ortaya çıkıyor, gözaltı ve tutuklamalar olabiliyor” dedi.

Yasağın sadece muhaliflere uygulandığı görüşünü savunanlardan biri de İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Mehmet Karataş. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Karataş, İHD üye ve yöneticilerinin yasaklar nedeniyle davalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Bu yasak muhalif olan tüm kesimleri etkiliyor. Basın açıklaması, stand açma veya herhangi bir etkinlik yapılması 5 yıla yakındır yasak. Tüm çalışmaları içeride yapmak zorunda kalıyoruz. Dışarıda yapmak istediğimizde engelleniyor daha fazla ısrar ettiğimizde ya orantısız güç kullanılıyor ya da göz altı oluyor. Bir önceki yönetimdeki arkadaşlara bundan dolayı davalar açıldı. Üyelerimize yönelik davalar açıldı. Önümüzdeki süreçte de bize de açabilirler. Bu süreçte 3 vali değişti ancak yasak 15 günde bir saati saatine uygulanıyor. Açılan davalar reddediliyor, iktidara yakın kesimlere izin almadan yapıyorlar muhaliflere izin verilmiyor” diye konuştu.

Yasağa karşı 15 dava

Van Barosu yasağın kaldırılması için 14 kez kurumsal, Baro Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kaçan ise bir kez bireysel olarak mahkemeye başvurdu. Ancak tüm başvurular İdare Mahkemeleri tarafından reddedildi. İstinaf başvurusu da reddedilen Kaçan, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm Türkiye’de alınan yasak kararı, diğer illerde kaldırılsa da Van’da hala sürüyor. Eylem ve etkinlik yasağı, Van’da 125’nci kez uzatıldı. Valilik yasağı “Van ili coğrafi sınırları içerisinde 31/10/2021 tarihinden geçerli 14/11/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesi’ne istinaden yasaklanmıştır” açıklamasıyla duyurdu. Son yasakla birlikte bin 800 günü aşkın süredir Van’da açık havada eylem ve etkinliklere izin verilmiyor.

