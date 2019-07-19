Van'da bin 535 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da bir haftada yurda yasa dışı yollarla giren bin 535 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da 10-18 Temmuz tarihlerinde "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Edremit, İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde görevlilerle Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu bin 535 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

