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Van’da bir terörist ikna sonucu teslim oldu

24.01.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Van’da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında PKK terör örgütüne katılan bir terörist teslim oldu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılım yapan 1 BTÖ mensubunun 24 Ocak 2021 günü teslim olması sağlanmıştır.

Van’da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında PKK terör örgütüne katılan bir terörist teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılım yapan 1 BTÖ mensubunun 24 Ocak 2021 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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