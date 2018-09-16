Van'da bir terörist sağ yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristin üzerinde ve arazide yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün Gürpınar ilçesi Üçdoğan Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 1 PKK'lı terörist sağ yakalandı. Gözaltına alınan teröristin üzerinde ve arazide bulunan sığınaklarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"15 Eylül 2018 günü İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız Operasyonu icra edilmiş ve 1 terörist sağ olarak yakalanmıştır. Operasyon sonucu yakalanan teröristin üzerinde ve arazi aramasında tespit edilen sığınaklarda; 2 RPG-7 roketatar, 1 PKMS makineli tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, 94 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet 81 mm.’lik havan mühimmatı, 27 el bombası, 4 bin 600 PKMS makineli tüfek fişeği, 100 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 M-16 piyade tüfeği şarjörü, terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış 2 bez parçası, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
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