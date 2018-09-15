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Van'da bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Gürpınar ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı, 2 roketatar, 5 silah, 27 el bombası, çok miktarda mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üçdoğan Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda bir terörist yakalandı.

Teröristin üzerinde ve arazi aramasında tespit edilen sığınaklarda 2 RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, 94 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 81 milimetrelik havan mühimmatı, 27 el bombası, 4 bin 600 PKMS makineli tüfek fişeği, 100 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış 2 bez parçası, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Gürpınar terör operasyonu terörist Van

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