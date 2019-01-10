Van'da bölgenin ilk 'kapalı kornea nakli' yapıldı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen 'derin anterior lamellar keratoplasti' (DALK) yöntemi ile kadın hastaya kornea nakli gerçekleştirildi. Operasyonun Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğu belirtildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, bu konuda rahatsızlığı bulunan hastaların batı illerine gitmelerine gerek olmadığını belirterek, "Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum" diye konuştu. Van ve çevre illerden gelen yaklaşık 2,5 milyon kişiye hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke daha imza atıldı. Göz Bankası bünyesinde yaklaşık 2 yıldır kornea nakli gereken hastalara nakil hizmeti sunan hastanede, operasyon sayısı her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ile Op. Dr. Ersin Muhafiz tarafından ileri kornea sivrileşmesi olarak bilinen 'keratokonus' teşhisi konulan bir hastaya 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen DALK yöntemi ile nakil gerçekleştirildi.

'TÜM İMKANLARIMIZ MEVCUT' Başarılı gerçekleşen operasyonla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, göz hastalıkları açısından tecrübeli hekim sayısına, tıbbi cihaz konusunda da birçok donanıma sahip olduklarını belirtti. Doç. Dr. Parlak, "Hastanemizde bölge halkına kaliteli hizmet vermekteyiz. Tedavi ettiğimiz vaka ise belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bu her hekim tarafından uygun şekilde yapılamıyor. Bizler bu konuda başarılı hekimlerimizin sayesinde bu tür operasyonları yapabilmekteyiz. Gerçekleştirilen işlem, hastalarımızın daha az ilaç kullanımını sağlarken hasta konforunu da artırıyor" dedi. 'BATI İLLERİNE GİTMELERİNE GEREK YOK' Bölge halkının hem göz hem de diğer sağlık hizmetlerini hastanelerinde almalarını tavsiye eden Doç. Dr. Mehmet Parlak, "Hastalarımızın özellikle batı illerine bu konuda gitmelerine gerek yok. Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum. Uzun süreli randevu vermeden daha kısa süre içerisinde biz bu tür operasyonları hastanemizde yapabiliyoruz" diye konuştu.