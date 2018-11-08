Van'da bu yıl ele geçirilen eroin miktarı geçen yılı geçti

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- VAN, Bitlis ve Hakkari'de uyuşturucu ile mücadele toplantıları düzenlendi. Van Valisi Murat Zorluoğlu, 2017'de kentte gerçekleştirilen operasyonlarda merkez ve ilçelerde yaklaşık 6 ton eroin ele geçirildiğini, bu yıl ise 10 ayda bu rakamın geçildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığının devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde 'uyuşturucu ile mücadele toplantıları' düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda, Van, Bitlis ve Hakkari'de de, valiler, ilgili kurum temsilcileri, belediye başkanları, üniversite, sağlık kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Van'daki toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, 2017 ile 2018'de gerçekleştirdilen operasyonlar ve ele geçirilen uyuşturucu miktarları ile ilgili rakamlar verdi. Vali Zorluoğlu, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtirken, geçen yıl yaklaşık 6 ton, bu yıl ise 10 ayda 6 ton 226 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Türkiye ölçeğinde çok başarılı operasyonlar yaptık. 2018 yılında da şu ana kadar, geçen yılın toplam miktarını geçti. Yıl sonunda bunu daha ileri noktalara taşıyacağız. Van ili eroin yakalanma bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimizi, emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde çimento fabrikasında yaklaşık 13 ton uyuşturucu maddeyi imha ettik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu önemli meselede Vanımızda ileri adımlar atacağız ve çocuklarımızı, gençlerimizi bu illetten muhafaza edeceğiz" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise Türkiye'de uyuşturucu kullanımının diğer ülkelere nazaran düşük seviyede olduğunu belirtti, ancak oranın arttığı uyarısında bulundu. Uyuşturucuyla mücadele konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini de belirten Vali Çağatay, "Bakanlığımızın uyuşturucu konusundaki hassasiyeti bellidir. Memleketteki uyuşturucu meselesi gittikçe çoğalmaya başladı. Türkiye geçiş noktası olması nedeniyle, Türkiye'de kullanım oranı da gün geçtikçe artmaya başlıyor. Yeni göreve başlamam nedeniyle Bitlis ile ilgili bilgim yok. Ancak buradaki rakamlar Türkiye ortalamasının altındadır diye ümit ediyorum. Bitlis'in geçiş güzergâhı olmasından dolayı emniyet güçleri bakımından da özel bir önemi var. Burada, şimdiye kadar neler yaptık, ne durumdayız, onları konuşmak üzere toplandık. Katılan tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyor, toplantının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de İdris Akbıyık başkanlığında toplantı düzenlendi, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu, kararlılık vurgusu yapıldı.