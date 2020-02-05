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Van'da çığ felaketi: 26 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Van'da çığ felaketi: 26 ölü

AFAD ölü sayısının 26 olduğunu açıkladı.
Van-Bahçesaray karayolunda dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede tekrar çığ düştüğü bildirildi.

İkinci faciayla ilgili Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama-kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye personeli ve 9 da gönüllü kurtarıcısı olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısının artabileceğini söyledi.

AFAD da ölü sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölü sayısının artabileceğini söyledi. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği belirtildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 aracın da Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Van-Bahçesaray karayolunda ilk çığ dün akşam saatlerinde bir minibüsün düşmüş ve başlatılan çalışmalarda 8 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise hayatını kaybetmişti. İkinci çığ düşmeden önce çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

DHA / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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