Van'da çığ felaketi: 26 ölü

AFAD ölü sayısının 26 olduğunu açıkladı.

Van-Bahçesaray karayolunda dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede tekrar çığ düştüğü bildirildi.

İkinci faciayla ilgili Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, arama-kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye personeli ve 9 da gönüllü kurtarıcısı olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısının artabileceğini söyledi.

AFAD da ölü sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölü sayısının artabileceğini söyledi. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar da kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.