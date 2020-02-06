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  4. Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak

VAN HABERLERİ  | 06.02.2020 17:59 | Son Güncelleme

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak


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İmsak
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Sabah
07:01
Öğle
12:25
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
18:58

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Genç Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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