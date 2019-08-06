HABER

Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

Van'da çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ö.Y.A. isimli çocuğa, annesi A.K'nin erkek arkadaşı İ.K. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alınmıştır. A.K. dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakılmış, şüpheli İ.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!
Marmaris’te İdil Biret rüzgarı estiMarmaris’te İdil Biret rüzgarı esti
Kur’an kursu öğrencisinin örnek davranışıKur’an kursu öğrencisinin örnek davranışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama anne Cumhuriyet Başsavcılığı şiddet Van

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.