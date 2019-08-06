Van'da çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

Van'da çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ö.Y.A. isimli çocuğa, annesi A.K'nin erkek arkadaşı İ.K. tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K. gözaltına alınmıştır. A.K. dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakılmış, şüpheli İ.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

