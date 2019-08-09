HABER

Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 23:46 | Son Güncelleme

Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Van'da çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.Y.A. isimli çocuğa psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla 6 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan anne A.K'nin tekrar gözaltına alınmasına karar verdi.

Dosyaya yeni eklenen deliller doğrultusunda bugün ifadesi alınan A.K, sevk edildiği Van 2. Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa karşı eziyet" suçundan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ağustos'ta A.K. ile gözaltına alınan erkek arkadaşı İ.K, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Tatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durumTatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durum
Dışişleri'nden ABD'ye tepki!Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Çocuk şiddet tutuklama Van

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durum

Tatilciler yollara düştü! İşte trafikte son durum

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru bulmuyoruz

Dışişleri'nden ABD'ye tepki!

İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı

İnternet üzerinden satacaktı! İşte cezası

Son dakika: İBB'de ataması tepki çeken İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.