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Van'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok ilde yapılmayan 6 ay ve üzeri çocuklara beyin MR tetkiki hizmeti veriyor.

Van'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok ilde yapılmayan 6 ay ve üzeri çocuklara beyin MR tetkiki hizmeti veriyor. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş, hastanede 6 ay ve üzeri çocuklara anestezi işleminin ardından beyin MR tetkiki yapıldığını söyledi.
Van merkez, Muş, Bitlis, Ağrı ve Hakkari'de yaşayan yaklaşık 2,5 milyon insana sağlık hizmeti veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 6 ay ve üzeri çocuklara beyin MR tetkiki hizmeti de veriliyor. Hastanede uzman doktor kontrolünde çocukların anestezi altında beyin MR'ı çekiliyor. Çocuklarını MR için getiren aileler, verilen sağlık hizmetinden son derece memnun kaldıklarını belirterek, doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
'AİLELER HİZMETTEN MEMNUN'
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hacı Yusuf Güneş, çevre birçok ilden gelen çocuklara beyin MR tetkikini başarılı bir şekilde yaptıklarını, ailelerin bu durumdan çok memnun kaldıklarını söyledi. Dr. Güneş, "Bütün çevre iller burayı tercih etmekte. Hastanemizde beyin MR'ı, spinal MR'ler ve bütün vücut MR'ı çekilmektedir. Hastanemizde yaklaşık 2 yıldır anestezi altında 6 ay üstü çocuklara MR çekimi yapılmaktadır. Haftanın 2 günü MR çekimlerimiz var. Günde ortalama 20 hasta alabilmekteyiz. Eğer MR uyumlu anestezi cihazımız olursa 6 aydan daha küçük çocuklara da MR çekimleri yapabiliriz. Burada bu hizmet verilmeden önce hastalar Diyarbakır, Erzurum veya daha batıdaki illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Ancak, şu anda bu imkanı sağladığımız için uzak illere gitme gereği duyulmamakta" dedi.

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Van'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyorVan'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyorVan'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyorVan'da çocuklara beyin MR tetkiki yapılıyor

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