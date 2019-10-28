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Van'da Cumhuriyet anısına fidan dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Van'da da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Van'da da tören düzenlendi. Valilik binası önünde çelenk sunulması ile başlayan törenin ardından vatandaşlara ceviz ve badem ağacı fidanları dağıtıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ayrıca Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü anısına çam ağacı dikti.
Van'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde valilik binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kurum amirleri, asker ve polis yetkilileri katıldı.
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelengini Vali Mehmet Emin Bilmez, Garnizon Komutanlığı çelengini ise Tümgeneral İlbaş Atatürk Anıtı'na sundu. Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra valilik binası önündeki caddede geçen vatandaşlara ceviz ve badem fidanları dağıttı.
Vali Bilmez, hükümet konağı bahçesine çam ağacı diktiklerini belirterek, Orman İl Müdürlüğümüz tarafından getirilen fidanları da vatandaşlara dağıttık. İnşallah bu fidanlar dikilip büyür ve memleketimize güzellik katar dedi.

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