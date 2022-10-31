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Van’da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

31.10.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da değişik suçlardan aranması olan 19 şahıs tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da değişik suçlardan 19 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 91 yıl hapis cezası bulunan 35 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçuna karışan 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 8 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.

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