"Van'da değişim ve dönüşüm yaşandı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Belediyelerde teröre verilen desteğin önünün kesilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen görev değişikliğinden sonra yerel hizmetler anlamında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Dışarıdan gelen her konuğumuz Van'da bu değişim ve dönüşümü görüyor." dedi.

Van Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen "2018 Van'ın Enleri" programı, Van Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Zorluoğlu, 140 aday arasında 14 kategoride "Van'ın Enleri'nin" belirlendiği programda, Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap ve 2011 yılında kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri andı.

Bölgede sanayi, turizm ve hayvancılık alanındaki kalkınmanın temelinde huzur ikliminin yattığına dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Toplumun tüm kesimleri olarak sağlanan bu huzur ortamına sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Güvenlik güçlerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu çerçevesinde güvenlik kuvvetlerimizin son birkaç yıldır gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Van artık huzurla anılıyor. Belediyelerde teröre verilen desteğin önünün kesilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen görev değişikliğinden sonra yerel hizmetler anlamında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Dışarıdan gelen her konuğumuz Van'da bu değişim ve dönüşümü görüyor."