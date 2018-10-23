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Van'da depremin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

VAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yaşanan Van depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yaşanan Van depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi. 26 kurumun katıldığı tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler yaşandı.
23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki depremle sarsılarak, büyük yıkımın yaşandığı Van’da, polis ve jandarma başta olmak üzere 26 ilgili kurum tarafından tatbikat düzenlendi. Tatbikatta gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen tatbikatta ekipler senaryo gereği, yıkılan bir binanın enkazından özel eğitimli köpek yardımıyla yaralı ararken, araçta sıkışın vatandaşın kurtarılması kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızmalara karşı da arındırma ve teşhis çalışmaları yapıldı. İki bölüm halinde düzenlenen tatbikatta konuşan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, AFAD olarak her türlü afete hazır olduklarını söyleyerek şöyle konuştu:
"Afetlerin nerede ve ne zaman yaşanacağını tam anlamıyla kestirilemediğimiz için her an afetlere hazırlıklı olunması gerekiyor. Bugün burada tam kapsamlı yapacağımız masa başı ve saha tatbikatıyla paydaş tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştireceğiz. Tatbikatın neticesinde ilimizde ve bölgemizde yaşanacak tüm afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi konusunda tecrübelerimizi aktarmış olacağız."

FOTOĞRAFLI

Van'da depremin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikatVan'da depremin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikatVan'da depremin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikatVan'da depremin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan tatbikat

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