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Van'da dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dere yatağında 4 kalaşnikof piyade tüfeği, uzun namlulu silah, iki şarjör ve 3 el bombası bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Kurubaş Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda kırsal alandan geçen dere yatağında yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, RPK-74 uzun namlulu silah, iki şarjör ve 3 el bombası bulundu.

Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dere Yatağı Edremit mühimmat terör operasyonu Van

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