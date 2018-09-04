Van'da dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda dere yatağında silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Kurubaş Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda kırsal alandan geçen dere yatağında yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, RPK-74 uzun namlulu silah, iki şarjör ve 3 el bombası bulundu.

Soruşturma sürüyor.

