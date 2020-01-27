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Van'da donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Van'da donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen tedavi altına alındı

Van'da donma tehlikesi geçiren 8 düzensiz göçmen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta elleri ve ayakları donmak üzere olan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 8 kişi acil servise başvurdu.

Acil servisteki müdahalenin ardından yanık merkezine alınan düzensiz göçmenlerin el ve ayaklarında soğuk yanığı oluştuğu belirlendi.

Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastalarda ciddi soğuk yanığı oluştuğunu, yanık merkezinde alanında uzman doktorlarla gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.

Hastaların kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini anlatan Çelik, "Söylediklerinden anladığımız kadarıyla İran üzerinden sınırı geçmişler. Sınırı geçerken soğuğa maruz kaldıkları için elleri ve ayaklarında ciddi anlamda donmaya bağlı yanık oluşmuş. Bunların tedavilerini yaptık ve şu an servislerimizde tedavileri sürüyor. Tabi direk hastaneye gelmeleri, el ve ayak parmaklarının kesilme riskini azalttı. Tedavileri tamamlandıktan sonra el ve ayaklarını kullanabilecekler. Şu an ellerini kullanmadıkları için servislerdeki personeller tarafından yemekleri yediriliyor." diye konuştu.

Hastaneye gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da düzensiz göçmenleri serviste ziyaret etti.

Kentte el cerrahi uzmanının görev yapmasının, düzensiz göçmenlerin en büyük şansı olduğunu vurgulayan Sünnetçioğlu, yaralıların tedavilerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceğini aktardı.

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