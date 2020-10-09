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Van'da dört gazeteci tutuklandı

09.10.2020 21:14 | Son Güncelleme

Van Çatak'ta askeri bir helikopterden iki kişinin atıldığı iddialarıyla ilgili haber yapan dört gazeteci tutuklandı.

Olayla ilgili haberlere savcılık tarafından yayın yasağı getirilmişti.Van'ın Çatak ilçesinde Servet Turgut ve Osman Şiban adlı iki kişinin operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddialarıyla ilgili haber yaptıkları için gözaltına alınan dört gazeteci bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Mezopatomya Ajansı'nın (MA) haberine göre mahkeme, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Gazeteci Nazan Sala hakkında tutuklama kararı verdi.

"Devlet aleyhine toplumsal olayları haber yaptıkları" gerekçesiyle 6 Ekim'de gözaltına alınan dört gazeteciye "örgüt üyeliği" suçlaması yöneltildi.

Gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Fehim Çetiner ve eski gazete dağıtımcısı Şükran Erdem ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Servet Turgut hayatını kaybetmişti

Helikopterden atıldığı iddia edilen ağır yaralı Servet Turgut, 20 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 30 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı da dosya ile ilgili gizlilik ve yayın yasağı kararı almıştı.

30 Eylül'de ayrıca MA'ya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.

Ne olmuştu?

Van Valiliği, olayla ilgili açıklamasında söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar sırasında yakalandığını, bu kişilerin yakalanırken "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı ve bu esnada kayalıklardan düştüğünü belirtmişti.

Ancak muhalefet partileri HDP, CHP ve DEVA Partisi görgü tanıklarının bulunduğuna işaret ederek iddiaların daha kapsamlı araştırılmasını ve mecliste bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını istiyor.

Hastane raporunda ne diyor?

Osman Şiban’ın hastane epikriz raporunda, "helikopterden düşme sonrası yaralanma" şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği, "yüksekten düşme sonrası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirildiği" ifadeleri yer alıyor.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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