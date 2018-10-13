Van'da durdurulan otomobilde 52 kilo 'eroin' ele geçirildi

İPEKYOLU (Van), (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği Şila'nın da katılımıyla yapılan arama sonucunda 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili D.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerindeki uygulama noktasında dün yapılan denetleme sırasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde narkotik arama köpeği Şila yardımıyla yaptıkları aramalarda otomobilin farklı bölmelerine zulalanmış 101 paket halinde 52 kilo 130 gram eroin buldu. Olayla ilgili, D.T. isimli şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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