Van'da duvarla tabela arasında sıkışan kediyi, itfaiye kurtardı 

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da bir binanın duvarı ile iş yeri tabelası arasında sıkışan kediyi, itfaiye kurtardı.
Bugün öğle saatlerinde Merkez İpekyolu ilçesi Mili Egemenlik Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin tabelası ile duvarı arasındaki boşlukta sıkışan kediyi gören çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, duvara sabitlenen reklam tabelasının demirlerinden birini keserek, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kedi, sokağa bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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