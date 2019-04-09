HABER

Van'da düzensiz göçe yönelik toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

VAN'da, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında 'düzensiz göç' ile ilgili toplantı yapıldı.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında 'düzensiz göç' ile ilgili toplantı yapıldı. Kentteki bir otel yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfü Özkul, Hakkari İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Iğdır İl Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Göllüce, 6. Hudut Tugay Komutan Vekili İlker Ertuğrul, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır illerinin Göç İdaresi müdürleri katıldı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, ülkenin doğu sınırında alınan tedbirleri ve bu tedbirler sonucu geldikleri noktayı değerlendirmek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz, bölgede uzun bir sınırımız var ve coğrafi koşulları da zor. Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda, gerekse de sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Zaman zaman Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da Van, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'ya gelerek bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli direktiflerini veriyor. Bu daha önce verilmiş direktifler alınmış, kararlar uygulamaya konulmuş tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Hem bizim merkezden önce dediğimiz konuları arkadaşlarımızla paylaştık. Mahallindeki arkadaşlarımızın, valilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, taleplerinin değerlendirmelerini de alarak durumu bir gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Zor bir konu malum. Ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz."

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Cüruf depolama tesisi için çevrecilerden suç duyurusuCüruf depolama tesisi için çevrecilerden suç duyurusu
Kosova’da Sırp belediyelerde olağanüstü seçimKosova’da Sırp belediyelerde olağanüstü seçim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.