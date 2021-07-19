Van’da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van’da İran’dan Türkiye’ye yasadışı yollardan giren bir gruba yönelik operasyon düzenleyen polis dokuz günde 1456 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Afganistan’dan çekilmeye başlamasının ardından Türkiye-İran sınırında başlayan hareketlilik dikkatleri bu bölgeye çevirdi. Son günlerde sınırdan kaçak yollarla geçen bazı Afganlar'ın görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine Van Valiliği harekete geçti. Kente takviye gönderilen polis ve jandarma ekipleriyle başlatılan operasyonlarda dokuz günde 1456 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin saklandığı 11 evin yıkıldığını açıklayan valilik şu bilgileri paylaştı: ”19.07.2021 günü bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri fotoğraf ve video kullanılarak yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak; görüntülerdeki alanın ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu, Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edilmiş olup; olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir.”

“2021’de 27 bin 230 düzensiz göçmen yakalandı”

Valilik açıklamasında 2021 yılında 27 bin 230 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisine yer verilerek, göçmenlere yardım ettikleri öne sürülen 716 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada sınır güvenliğine ilişkin şu bilgiler yer aldı: "Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının İlimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34.308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27.230 göçmen yakalanmış olup; ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattımızda ilave karakol ve kuleler yapılmakta olup, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanmış; 110 km hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 adet elektro optik kule yapımı da devam etmektedir.”

Göçmenler yeniden yollarda

Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın, Afganistan’dan Türkiye’ye düzensiz göç hareketlerinin hızlandığı iddialarını yalanladığı açıklamasının ardından, tamamen kesilen göçmen hareketleri yeniden başladı. Açıklamadan dokuz gün sonra düzensiz göçmenler Bitlis-Diyarbakır karayolunda görüntülendi. Göçmenler yürüyerek Diyarbakır otogarına ulaşmaya çalışıyor.

