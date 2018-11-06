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Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 16 yaralı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY (Van), (DHA)- VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Van'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinin Karabet Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurda kaçak yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 21 kişiyi Van'dan alarak yola çıkan minibüsün sürücüsü, polis ve jandarma kontrol noktalarında yakalanmamak için Van-Bahçesaray yolunu kullandı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan minibüs, 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni inerken, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanede tedaviye alınan göçmenlerin görüntüleri
Olay yerinden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandıVan'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
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