Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması

Bu arada, kazanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisinde park halindeki bir minibüste de 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslar ve vatandaşların araçlarıyla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü ile 2 düzensiz göçmen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan Muhammed Mustafa Çınar yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

İlçedeki İMKB Yakılı Bölge Okulu'na götürülen düzensiz göçmenlere yemek verildi, yatacak yer temin edildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

- "7 kişilik araca 21 kişi bindirilmiş"

Kazanın ardından olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, düzensiz göçmenlerden 4'ünün olay yerinde, birinin de hastanede hayatını kaybettiğini anlattı.

Yaralıların kurtarılması için jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin seferber olduğunu belirten Sabırlı, "7 kişilik bir araca 21 kişi bindirilmişti. Karşılaştığımız manzara çok acıydı. Yaralıları sevk ettiğimiz sırada daha ileride bir minibüste 49 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini aldık. O kardeşlerimizi jandarma ekiplerimiz okula getirdi. İhtiyaçları karşıladı. Sabah kadar misafirimiz olacaklar, sonra da ilgili kuruma teslim edilecekler. Gencecik kardeşlerimizin cenazelerini araçtan çıkardık. Çok üzgünüz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Keşke bu kardeşlerimiz vatanlarından kopmamış olsalardı." ifadelerini kullandı.

Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Timur Demirtaş ise kaza haberini alır almaz olay yerine gittiklerini aktararak, "Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralıları ambulans ve çevredeki araçlarla hastaneye gönderdik. Vatandaşlar yaralılar için seferber oldu. Küçücük bir araca 21 kişi bindirilmişti. Çok kötü bir manzaraydı." dedi.