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  4. Van'da eğitime kar engeli (2)

Van'da eğitime kar engeli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

VAN'DA 359 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Bahçesaray ve Gürpınar ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde de eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi.

VAN'DA 359 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Bahçesaray ve Gürpınar ile Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde de eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 149 mahalle ve 210 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması başlattı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin Çevre Koruma Temizlik ekipleri, vatandaşların kent merkezinde daha rahat yürüyebilmeleri için sabah erken saatlerden itibaren caddellerdeki kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/VAN,(DHA)
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