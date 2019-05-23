Van'da ele geçen eroin paketlerinde Zerdüştlük simgesi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüsün yan döşemelerinde zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kentte 1 Ocak'tan bu yana ele geçirilen eroin miktarının 2 ton 512 kilo 776 gram olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile araç içinde yapılan detaylı aramada, minibüsün yan döşemeleri içerisine zulalanmış 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi. Eroin paketlerinin üzerinde bulunan 'Zerdüştlük' dini simgesi ise dikkat çekti. 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 512 kilo 776 gram eroinin ele geçirildiğini, geçen yıl aynı tarihler arasında ise 2 ton 196 kilo 300 gram eroinin ele geçirildiğini bildirdi.



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