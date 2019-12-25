Van'da en çok istihdam sağlayanlara ödül verildi

Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hep insan merkezli çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

Üreticilerin yurt dışındaki pazar paylarının artırılması için birçok faaliyeti birlikte yaptıklarına işaret eden Yazıcı, "Bizim hep birlikte çalışmamız lazım. Bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik ve önemli kazanımlar sağladık." dedi.

Yazıcı, Türkiye'nin önemli, büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "En büyük gücümüz de 82 milyon vatandaşımızın birlik ve bütünlüğünün Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen kardeşliğidir. En kıymetli hazinemiz budur. Bu kardeşliğimizi ölçecek başka bir değer yok." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Van ve Van Gölü'nün özellikle İranlı turistler için önemli bir çekim merkezi olduğunu ifade etti.