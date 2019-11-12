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Van'da engelli çocuklara müze gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:44 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla, kentte çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli çocuklara yönelik tarihi Urartu Müzesi gezisi düzenlendi.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla, kentte çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli çocuklara yönelik tarihi Urartu Müzesi gezisi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek adına müze gezisi düzenledi. Kentte çeşitli rehabilitasyon merkezlerine giden bedensel, işitme, zihinsel ve görme engelli çocuklar, aileleri ile birlikte evlerinden Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla alınarak, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Urartu Kent Müzesine getirildi. Burada müze yetkilileri tarafından karşılanan
çocuklar, müzeyi gezip tarihi hakkında bilgiler edindi. Engelli çocuklar, geziden mutlu olduklarını belirtirken, organizasyonu düzenleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, engelli çocukları müzede ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek,"Engelli ve dezavantajlı bireylere karşı Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmete imza atıyoruz. Bugün de onlardan birini hayata geçirerek engelli çocuklarımızı yeni açılan Urartu müzesine getirdik. Çocuklarımız yapılan bu etkinlikten çok mutlu oldu. Bizler de onların bu mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşadık"dedi.

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