Van’da esnaf buluşması

“Esnaf ve sanatkarlarımızın yayındayız”

Esnafa çok önem verdiklerini dile getiren Pekcan, “Göreve gelir gelmez ‘İstişare Kurulu’ kurduk. Gelen talepleri değerlendiriyor, geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız devam edecek. Cumhurbaşkanımız her zaman esnafın yanında olmuştur. Bakanlık olarak aynı zamanda taşınmazlarda olduğu gibi taşınır malların teminat gösterilmesinin önünü açtık. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarlarımızın yayındayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, oda başkanlarının çeşitli sıkıntıları dile getirdiğini ifade ederek, “AK Parti döneminde sorunların nasıl çözüldüğünü de biliyoruz. Biz şehrimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? 31 Mart’ta acaba Van’ın esnaf ve sanatkarları da hazır mı? Bir daha terörle anılmama adına, Van’ın ilim ve irfan yuvası bir kent olması adına bir çaba gösterebilecek miyiz? Van kazanırsa esnafımız kazanacak” dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge de, ülkemizin ekonomik can damarı olan esnaf ve sanatkarın, milletimizin tamamına hizmet verdiğini söyledi. Berge, “İlimizin ticaretinde sosyal, ekonomik ve kültürel dengeyi sağlayan esnaf ve sanatkarlarımız, önemli sayıdaki istihdamı ile ekonomiye can katıyor. Ahi Evran kültüründen geliyoruz. Helal ve haklı kazancımızla manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Yüzyıllardır süregelen ve dürüstlüğün simgesi olan Ahi Evran teşkilatının üyeleriyiz. Esnaf ve sanatkarımız her daim kendisine hizmet eden hükümetinin ve devletinin yanında olmuştur. Hükümetimiz de her dönemde esnaf ve sanatkârlara yönelik önemli hizmetlere imza atmıştır. Yeni düzenlemeler için hükümetimize teşekkür ediyoruz. Malumunuz Van; Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Kafkaslara ve Ortaasya’ya açılan kapısıdır. Van Ekonomi Konseyi olarak bir hafta önce, Kapıköy sınır kapısında incelemelerde bulunduk. Günde 2 bin 500 kişinin giriş ve çıkış yaptığı, ayrıca bin tır geçiş kapasitesine sahip olan sınır kapımız, sınır ticareti yapan esnaf, sanatkar ve tüccarımıza umut kapısı olmuştur. Bu anlamda hükümetimize ve siz bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.