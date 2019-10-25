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Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'si 'turuncu' ve 'gri' listede çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristinden birinin turuncu listede aranan Ferhat Bozkurt, diğerinin ise gri listede aranan Ali Yenice olduğunu açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'si 'turuncu' ve 'gri' listede çıktı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristinden birinin turuncu listede aranan Ferhat Bozkurt, diğerinin ise gri listede aranan Ali Yenice olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 8-10 Ekim arasında Van'ın Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, 'Argeş Çiya' kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar- Çatak Gücü sorumlusu, 'Ali Miksi' kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."

FOTOĞRAFLI

Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'si 'turuncu' ve 'gri' listede çıktı

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