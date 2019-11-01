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Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'gri listede' 300 bin TL ödülle aranan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'gri listede' 300 bin TL ödülle aranan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen, 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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