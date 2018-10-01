Van'da evde 140 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez İpekyolu ilçesindeki evde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokakta bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 140 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen E.A. gözaltına alınırken, göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



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