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  4. Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi

Van'da evde yangın: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve  Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde evde çıkan yangında Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşler, hayatını kaybetti.
Erciş ilçesi Yukarıışıklı Mahallesi'nde oturan Gamze Yıldız, saat 13.30 sıralarında çocukları Havanur ve Hiranur'u evde bırakıp, yakındaki kayınvalidesinin evine su almaya gitti. Bu sırada ahşap evde, yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan ailenin komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Yıldız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Acı haberi alan Gamze Yıldız ile yakınları sinir krizleri geçirdi.
Havanur ve Hiranur kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gamze Yıldız'ın eşi Taner Yıldız’ın şehir dışında olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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