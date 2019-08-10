HABER

Van'da eve yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Van'da eve yapılan baskında silah ve uyuşturucu ele geçti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, hassas terazi, 1 kilo metamfetamin ile 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Silahla oynarken ağabeyini başından vurup, ölümüne neden olduSilahla oynarken ağabeyini başından vurup, ölümüne neden oldu
TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralıTEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.